Verão Laranja:Cuidados de prevenção ao Câncer de pele durante a estação

A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan), Unidade Ijuí, realiza a campanha “Verão Laranja”, que tem como foco principal colocar na rua ações educativas e preventivas ao Câncer de pele. Este ano, a Associação levará ao produtor rural, que diariamente, faça chuva ou faça sol, inverno e verão, enfrenta o Sol já nas primeiras horas do dia, a importância de se prevenir e o que fazer para se proteger de doenças relacionadas à pele. O debate proposto pela Organização deve seguir durante todo a estação com abrangência de todos os públicos.

No Verão, é preciso ficar atento aos horários de exposição Sol e a hidratação. Protetor solar é item obrigatório nessa época do ano, assim como usar boné, chapéu e óculos.

Essas e outras informações estarão nas redes sociais da entidade, bem como em materiais informativos que serão distribuídos para a população em ações diversas, na praia, no campo e na cidade, com objetivo da chamar a atenção para os cuidados durante a estação mais quente do ano.

Em 2022, o Brasil deve registrar entorno de 625 mil novos casos de Câncer, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Número que reforça o quão significativo é o trabalho informativo da Aapecan, para alertar aos cuidados de prevenção e ao diagnóstico precoce – que elevam as chances de cura.

Sobre a Aapecan

A instituição sem fins lucrativos é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), que atua no amparo, orientação e auxílio às pessoas com Câncer na região. Inaugurada em 2005, na cidade de Caxias do Sul, a entidade possui 14 unidades, entre elas na cidade de Ijuí. Atualmente a Aapecan conta com mais de 450 cadastro ativos e já foram mais de três mil cadastrados somente em Ijuí. Em 16 anos de atuação no estado, já foram mais de 22 mil pessoas atendidas. Para mais informações, acesse www.aapecan.com.br/ijui ou ligue (55) 3333-0289.