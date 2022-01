Hospital Santo Antônio de Tenente Portela recebe monitores de sinais vitais

O HSA de Tente Portela recebeu na manhã de hoje, 19, Monitores que irão monitorar os sinais vitais de pacientes em atendimento na casa de saúde.

Os Monitores foram adquiridos com o recurso financeiro de R$ 23.300,00 destinado pelo Fórum de Tenente Portela em dezembro de 2021.

O HSA Agradece a Comarca de Tenente Portela pelo recurso.

