Cidade de São Paulo vacina mais de 660 crianças contra covid-19

A cidade de São Paulo aplicou, até a noite de ontem (17), 6.663 doses de vacinas pediátricas que foram usadas em crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, indígenas e com deficiência permanente, segundo informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Para a vacinação, as crianças devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos e apresentar documento de identificação, carteirinha de vacinação e comprovante de comorbidade ou da deficiência permanente.

A vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Assistências Médicas Ambulatoriais Integradas (AMAs/UBSs) das 8h as 19h. Nesses locais, a vacinação infantil não é aplicada a partir das 7h porque a vacina precisa ser diluída.

Como as vacinas são armazenadas resfriadas (entre 2 e 8 graus), faz-se necessário, já no momento da abertura das UBSs (às 7h), retirar os frascos da câmara e aguardar cerca de uma hora para atingir a temperatura adequada. Por esse motivo, as doses pediátricas ficam prontas para uso somente a partir das 8h.

A vacina para crianças é diferente da que está sendo aplicada em adultos: a dosagem, por exemplo, é menor. O esquema vacinal é de duas doses, com intervalo de oito semanas entre elas.

Nesta terça-feira (18), o município recebeu um novo lote de vacinas pediátricas da Pfizer/BioNTech. Ainda hoje essas vacinas serão distribuídas para as unidades de saúde.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a capital vai receber 74.730 doses desse imunizante. Na semana passada, a cidade havia recebido um lote de 64.090 doses.

Mais informações sobre a vacinação em São Paulo e endereços dos postos podem ser obtidas no site https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=307599