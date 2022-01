Covid-19: Rio aplica 18,6 mil doses no 1º dia de vacinação infantil

No primeiro dia de vacinação contra a covid-19 para crianças no município do Rio de Janeiro, foram aplicadas 18.604 doses. A imunização infantil começou ontem (17), com a aplicação da primeira dose nas meninas de 11 anos e nas crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiência permanente, que podem comparecer em qualquer dia.

O anúncio foi feito pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, pelas redes sociais. “Finalizamos o dia de hoje com 18.604 crianças vacinadas obrigado a todos os profissionais de saúde pelo empenho e aos responsáveis pela confiança na vacina. #VacinasSalvamVidas”.

A estimativa é que a cidade tenha cerca de 560 mil crianças nessa faixa etária. Com a inclusão das crianças, o painel da vacinação da prefeitura indica que 91,4% das pessoas elegíveis para receber a imunização contra a covid-19 já tomaram a primeira dose e 86,9% receberam duas doses ou a dose única. Hoje, o dia está reservado para os meninos de 11 anos.

Internações em alta

Desde os últimos dias de dezembro, o número de casos de covid-19 na cidade estão tento um crescimento exponencial, passando de 6 mil confirmações por dia na média móvel registrada na semana passada. Também na semana anterior, começaram a aumentar os casos graves e foram confirmados os primeiros óbitos pela doença este ano na cidade, somando 20 mortes no momento.

A positividade dos testes diagnósticos chegou a 51% na segunda semana do ano e as internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) voltam a subir. Em dezembro, o percentual de internados na rede municipal com covid-19 ficou abaixo de 1% e agora está em 10,9%, com 647 pessoas internadas pela doença.

Vacinação nas escolas

A Secretaria Municipal de Educação (SME) atualizou a lista de escolas que estão funcionando hoje como postos de vacinação contra a covid-19. De acordo com a pasta, o objetivo é retornar às aulas no dia 7 de fevereiro, 100% presencial, respeitando os protocolos sanitários e com o máximo de crianças vacinadas. A SME esclarece que não exigirá o comprovante de vacina contra a covid-19 para que a criança frequente a escola, mas incentiva que todas se imunizem.

Lista das escolas municipais com vacinação hoje:

- EM Gonçalves Dias - R. Campo de São Cristóvão, 115 - São Cristóvão

Unidade de referência: CMS Zeferino Timbau Jr.

- EM Dr. Cícero Pena - Avenida Atlântica, 1976, Copacabana

Unidade de referência: CMS João Barros Barreto

- EM Prudente de Moraes - Rua Enes de Souza, 36, Tijuca

Unidade de referência: CMS Heitor Beltrão

- EM Anibal Freire - Av. Prof. Plínio Bastos, 631, Olaria

Unidade de referência: CMS José Paranhos Fontenelle

- CIEP Patrice Lumumba - Praça da Confederação Suíça, S/N, Del Castilho

Unidade de Referência: CF Sergio Nicolau Amin

- Escola Municipal Paraíba - Estr. Mal. Alencastro, 4.035, Anchieta

Unidade de referência: CF Maria de Azevedo Rodrigues

- CIEP Margaret Mee - Recreio dos Bandeirantes

Unidade de referência: CMS Harvey Ribeiro de Souza Filho

- EM Pio X - R. Serra Negra, 103, Tanque

Unidade de referência: CMS Jorge Saldanha Bandeira de Melo

- EM Paulo Maranhão - Rua do Governo 866, Realengo

Unidade de referência - CF Romulo Carlos Teixeira

- CIEP Raymundo Ottoni de Castro Maya - Rua moranga s/n, Campo Grande

Unidade de referência: CF David Capistrano Filho

- CIEP Papa João XXIII - Av. João XXIII, S/nº, Santa Cruz

Unidade de referência: CF Ernani de Paiva Ferreira Braga