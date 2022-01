Brasil registra 74,1 mil novos casos de covid-19 e 121 mortes

Segundo boletim do Ministério da Saúde divulgado hoje (17), o Brasil registrou 74.134 casos de covid-19 em 24 horas. O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia chegou a 23.074.791.

Já o total de mortes causadas pela doença chegou a 621.166, com 121 óbitos entre ontem e hoje. Ainda há 3.031 mortes em investigação, mas esses dados ainda estão passíveis de atualização. Os dados de mortes em investigação ocorrem por haver casos em que o paciente morreu, mas a investigação da causa demanda exames e procedimentos posteriores.



Até o momento, segundo os dados oficiais, 21.704.050 pessoas haviam se recuperado da doença. O número equivale a 94,1% do total de infecções.

Estados

Segundo o balanço fornecido pelas Secretarias Estaduais de Saúde, o estado com mais mortes por covid-19 é São Paulo, com 155.741 registros. Em seguida, aparece o Rio de Janeiro (69.586), Minas Gerais (56.832), Paraná (40.940) e Rio Grande do Sul (36.533).

Os estados com menos óbitos pela doença são Acre (1.854), Amapá (2.031), Roraima (2.078) e Tocantins (3.972).

As unidades da federação com mais casos registrados são: São Paulo (4,5 milhões), Minas Gerais (2,3 milhões) e Paraná (1,7 milhão). Os estados com menos casos são Acre (90,2 mil), Amapá (129,5 mil) e Roraima (133 mil).

Variante Ômicron

A pasta também informou que foram registrados 822 casos de pessoas infectadas pela variante Ômicron, com incidência confirmada em 17 unidades da Federação, com Pernambuco (145) e Rio de Janeiro (133) responsáveis pelo maior número de casos. Também foram registradas duas mortes, uma em Alagoas e outra em Goiás. Há 871 casos e duas mortes pela nova variante em investigação.