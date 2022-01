Farmácias no DF farão teste gratuito de covid-19

A partir desta terça-feira (18), 23 farmácias realizarão teste de covid-19 de forma gratuita no Distrito Federal. A ação é uma parceria da Secretaria de Saúde do Distrito Federal com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) que, junto ao Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos (Sincofarma), selecionou os estabelecimentos de testagem. Cerca de 800 mil testes rápidos de antígeno (TR-Ag) serão distribuídos.

Cada estabelecimento receberá, inicialmente, 500 kits do teste rápido e fará o controle do seu estoque e, quando for necessário, solicitará reabastecimento pela secretaria. Segundo a pasta, a liberação de novos testes será condicionada à comprovação, pela farmácia, da notificação no sistema de todos os testes realizados.

As informações referentes aos exames deverão ser registradas no sistema e-SUS, no qual são incluídos dados como data de realização, resultado, lote e data de validade. De acordo com a secretaria, as drogarias cadastradas atendem a requisitos sanitários e documentais. Para que fossem autorizadas, precisavam ter, por exemplo, uma sala com circulação de ar e espaço para evitar filas e aglomerações.

Os pontos de testes foram liberados de maneira emergencial e provisória e serão fiscalizados pela Vigilância Sanitária para evitar riscos de transmissão. As farmácias que participam da ação têm liberação para aplicar os testes de covid-19 por 60 dias, prazo que pode ser prorrogado, conforme o cenário epidemiológico.

O público-alvo para realização dos testes nas farmácias deve seguir os seguintes critérios: quem está sintomático ou teve contato com casos confirmados da doença. São sintomas, por exemplo, tosse, febre, dor de garganta, falta de ar e perda de olfato ou paladar.

Os locais realizam os testes de segunda a sexta, das 10h às 19h. Conheça os pontos:

Farmácias Descontão

– Avenida das Castanheiras, Lotes 820 Loja 06/07, Águas Claras

– QSC 19 Chácara 26 Conjunto H Lote 07A, Taguatinga

– QNN 17 Conjunto H Loja 02/03/04, Ceilândia

Drogaria São Rafael

– Quadra 36 Lote 10, Gama

Drogaria Brasil

– CL 214 Lote B Loja 02, Santa Maria

Drogaria Colorado

– Rua da Praça, Lote 17 Loja A, Vila Planalto

Drogaria Drogacenter

– QNE 16, Lote 01 Loja 01, Taguatinga Norte

– Rua 4 A, Chácara 01 Lote 13 Loja 01, Vicente Pires

– Rua Copaíba, Lote 10 a 12, Águas Claras

– QNM 18 conjunto G Lote 01, Ceilândia

– Rua 5, Chácara 102, Lote 32, Vicente Pires

– QNO 17, Conjunto I, Lote 03, Loja 06, Ceilândia Norte

– QD 203, Lote 28/29, Recanto das Emas

– QS.412, Conjunto A, Lote 02, Samambaia Norte

– QC 08, Lote 04, Loja 01, Taguatinga Centro

– CLSW 104, Bloco A, Loja 58, Sudoeste

– ST SHD bloco N, Lojas 09 a 12, Planaltina

– Avenida Central, Lote 470, Loja 01, Núcleo Bandeirante

– Quadra 12, Comércio Local 1A, Sobradinho

– QN 07, Conjunto 06, Lotes 20 e 22, Riacho Fundo

– Quadra 23, Conjunto 17, Lote 01, Paranoá

– S.I.A Trecho 10, S/N, Lote 10, Lojas 56, 58 e 60, Zona Industrial Guará

– QNO 06, Conjunto B, Lote 58, Loja 03, Ceilândia