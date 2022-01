Covid-19: DF começa hoje vacinação de crianças

O Distrito Federal começa hoje (16) a imunização de crianças com idade entre 5 e 11 anos contra a covid-19. Os locais de vacinação ficarão abertos em diversos pontos da capital das 8h às 17h. A lista completa está disponível no site da secretaria de saúde.

A ordem de prioridade definida pelo governo prevê, nesta primeira etapa, crianças com comorbidades, com deficiência permanente ou sob tutela do Estado. Também foram incluídas crianças sem comorbidades, mas com pelo menos 11 anos completos.

Entre as comorbidades especificadas para buscar a imunização estão diabetes, pneumopatias graves, hipertensão arterial resistente, insuficiência cardíaca, síndromes coronarianas, miocardiopatias, doenças de aortas e grandes vasos, cardiopatias congênitas, doenças neurológicas e renais crônicas, obesidade mórbida, síndrome de Down e cirrose hepática.

A vacinação acontece em 11 pontos de diferentes regiões administrativas do Distrito Federal. Em cada um deles, haverá três aplicadores, que vão se dividir entre crianças com comorbidades, com deficiência permanente e sem comorbidades, mas com 11 anos completos.

A partir de amanhã (17), será realizada uma campanha itinerante de vacinação contra a covid-19 entre crianças, com grupos percorrendo diversas áreas da capital federal.

Foram enviadas 6,3 mil doses ao Distrito Federal, que possui, ao todo, 268 mil crianças na faixa etária de 5 a 11 anos. Crianças que tenham tomado outras vacinas devem esperar pelo menos 15 dias antes de buscar a imunização contra a covid-19.

Orientações

Segundo orientações estabelecidas pelo Ministério da Saúde para o único imunizante autorizado ao público infantil, o da Pfizer, são necessárias duas doses, com intervalo de oito semanas. A dosagem pediátrica é diferente daquela para adultos.

Para receber a vacina, a criança precisa estar acompanhada dos pais ou responsáveis ou levar uma autorização por escrito.