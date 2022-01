Secretaria da Saúde inicia a desinstitucionalização de pacientes e ex-pacientes do Hospital Colônia Itapuã

Uma reunião entre a secretária da Saúde, Arita Bergmann, e o prefeito de Viamão, Valdir Bonatto, realizada na quinta-feira (6/1), iniciou o processo de desinstitucionalização de 55 pacientes e ex-pacientes do Hospital Colônia Itapuã.

Atualmente, vivem no local 38 pacientes de saúde mental, oito pacientes ex-hansenianos e nove ex-pacientes de hanseníase. Os pacientes serão transferidos para quatro residências terapêuticas, cada uma com capacidade para abrigar dez pessoas. Os ex-pacientes, que moram sozinhos em casas dentro da colônia, irão para moradias individuais semelhantes àquelas onde vivem hoje.

Para concretizar a mudança, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, repassará quatro parcelas de R$ 3,173 milhões à prefeitura, que assumirá os cuidados dos pacientes e moradores. A previsão é de que a primeira residência terapêutica fique pronta ainda no primeiro semestre.

“Poderemos oferecer o cuidado com liberdade”, disse a secretária Arita. “Não que as pessoas não venham sendo bem cuidadas, mas para os institucionalizados, sem uma casa para chamar de sua, é muito mais difícil. Os pacientes agora terão a liberdade de ser pessoas com muito mais autonomia em vez de serem obrigados a seguir uma rotina”, explicou.

“É um dia importante. Esse é o enfrentamento de uma pauta que vem de muitos anos. Temos compromisso em receber até o último paciente”, reforçou o prefeito Bonatto. “O convênio vai nos permitir reforçar o atendimento em saúde mental.”

Também participaram da reunião a coordenadora de Saúde Mental da Secretaria da Saúde, Marilise Souza, a diretora do Departamento de Coordenação dos Hospitais Estaduais, Suelen Arduin, a secretária adjunta da Saúde de Viamão, Michele Galvão, e a coordenadora de Saúde Mental do município, Vanessa Bettiol.

Maior avanço em décadas

O processo em Itapuã marca o maior avanço no Estado das últimas décadas na política de desinstitucionalização de pacientes, apresentando uma solução para um problema que atravessou governos. Apesar de a Reforma Psiquiátrica, de 2001, prever o fechamento de hospitais psiquiátricos e a substituição do modelo asilar pelo cuidado em liberdade, a questão ainda não era parte de uma política estruturante no Rio Grande do Sul, como atualmente.

Aberto em 1940 para receber pacientes com hanseníase e localizado a 53 quilômetros de Porto Alegre, nos anos 1970 o Hospital Colônia passou a acolher pacientes oriundos do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Ao longo de sua história, chegou a receber quase 1,5 mil pessoas.