Governador em exercício recebe relatório sobre programa Assistir

O governador em exercício, Gabriel Souza, recebeu na tarde desta sexta-feira (7/1) o relatório final sobre o programa Assistir, elaborado pela Comissão de Representação Externa da Assembleia Legislativa tratou do tema. A entrega foi feita pela deputada estadual Patrícia Alba, acompanhada do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Também participaram do encontro o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior, e o secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Luiz Carlos Busato, além de prefeitos e representantes de hospitais.

O documento foi elaborado com base no pedido de reavaliação do programa, que prevê a redistribuição de recursos para hospitais gaúchos conforme suas produções. Com 386 páginas, apresenta o plano de trabalho e recomendações da comissão. “O programa teve seu prazo prorrogado até março, dando mais tempo para busca de alternativas para os casos em que as instituições pedem a sua revisão”, destacou Souza, que também parabenizou o trabalho da comissão, composta ainda pelos deputados Valdeci Oliveira, Marcus Vinicius, Elizandro Sabino e Vilmar Lourenço.

Coordenadora dos trabalhos, a deputada Patrícia informou que no próximo dia 12 haverá uma nova reunião com o secretário-chefe da Casa Civil para dar andamento ao assunto. “Como agentes políticos, nossa preocupação é com a manutenção dos serviços nas cidades que têm hospitais envolvidos e que são referência para suas regiões”, explicou a parlamentar.