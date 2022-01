Governador em exercício e secretária da Saúde encaminham demandas de municípios gaúchos

Na tarde desta quinta-feira (6/1), o governador em exercício, Gabriel Souza, e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, estiveram reunidos com prefeitos e gestores de saúde de cinco municípios gaúchos. O objetivo dos encontros foi construir soluções para as demandas da área em Arroio do Sal, Osório, Portão, Serafina Corrêa e Sério. Também participaram do encontro os deputados estaduais Vilmar Zanchin e Gilberto Capoani.

Souza reforçou a parceria do Executivo, por meio da Secretaria da Saúde (SES), com a Assembleia Legislativa nas iniciativas pela saúde no Estado. “Tivemos importantes ações que comprovam a união das instituições em prol da qualidade de vida dos gaúchos na crise oriunda da pandemia. O apoio aos hospitais está entre as principais medidas que tomamos em conjunto”, destacou o governador em exercício. Como presidente do Parlamento gaúcho, ele liderou o movimento entre órgãos e Poderes que destinou R$ 90 milhões para 254 hospitais em 2021.

Com um olhar atento às demandas de cada localidade, Arita agradeceu as agendas com o governador em exercício. “Conseguimos encaminhar ou conduzir pleitos que são importantes para assegurar os atendimentos e cuidados nestes municípios e regiões”, disse.

Arroio do Sal

O prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst, encaminhou à SES o pedido de um respirador para atender pacientes do pronto atendimento 24 horas do município. O equipamento utilizado atualmente está obsoleto, colocando em risco o atendimento na unidade. Para encaminhar a solicitação, a secretária Arita informou a necessidade de envio de três orçamentos. Também informou que a cidade será contemplada com o projeto Testar, que prevê o envio de testes para Covid-19 e R$ 30 mil para contratação de profissionais para testagem. A medida agradou a gestão, preocupada com o volume de veranistas que buscam apoio na rede de saúde local na temporada.

Osório

O presidente do Hospital São Vicente de Paulo, Marco Aurélio Pereira, apresentou a proposta para ampliação do espaço e de serviços ofertados pela instituição de Osório, no Litoral Norte. Segundo ele, o projeto está em fase de conclusão e há estrutura, espaço físico e equipamentos para a criação de 20 novos leitos de UTI. O material será encaminhado para análise da Secretaria da Saúde. O vereador João Pereira acompanhou o encontro.

Portão

O município de Portão, no Vale do Caí, reivindicou a participação do hospital da cidade no projeto Avançar na Saúde e recursos estimados em R$ 1,6 milhão para reforma da emergência. De acordo com o diretor Renaro Freitas Teixeira, a instituição tem foco no atendimento regional e oferece procedimentos cirúrgicos para outras 37 cidades. O projeto da obra já foi encaminhado à SES. Arita comunicou que existe a perspectiva de incremento de valores no projeto, que poderão ser direcionados para Portão.

Serafina Corrêa

O Hospital Nossa Senhora do Rosário, de Serafina Corrêa, também busca a ampliação da sua estrutura. O prefeito Valdir Bianchet afirmou que a instituição, com bloco cirúrgico e centro obstétrico, realiza mensalmente uma média de 18 partos e tem interesse em ser uma referência regional. Embora o pedido para reforma já esteja cadastrado na Coordenadoria Regional de Saúde, foi solicitado o encaminhamento do projeto arquitetônico e as planilhas orçamentárias para análise de viabilidade.

Sério

O prefeito de Sério, Sidinei de Freitas, esteve no Palácio Piratini buscando apoio para manutenção dos serviços no hospital local. A instituição, inaugurada em 1951, conta com dez leitos de internação clínica, mas não dispõe de equipe médica para atendimento 24 horas. Atualmente, o profissional responsável cumpre plantão de sobreaviso, o que não está de acordo com as regras da Vigilância Estadual. A secretária Arita propôs uma reunião com as áreas técnicas da SES para estudar o caso e propor uma alternativa, como a revisão de nomenclatura da unidade.