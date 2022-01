Fase 2 do programa Avançar na Saúde destina R$ 3,1 milhões para o sul do Estado

Um investimento de R$ 3,1 milhões da fase 2 do programa Avançar na Saúde, anunciada na terça-feira (4/1), beneficiará dois hospitais da região Sul do Estado, qualificando o atendimento à população.

Serão R$ 2,5 milhões para a Santa Casa de Rio Grande, garantindo a aquisição de equipamentos de tomografia e mamografia, indispensáveis para o diagnóstico de pacientes que necessitam de atendimento especializado, especialmente em oncologia.

Outros R$ 600 mil investidos pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, vão garantir a construção da maternidade de risco habitual do Hospital Municipal de São José do Norte, diminuindo a necessidade de deslocamento das gestantes até Rio Grande. Os recursos também possibilitarão a reforma do bloco cirúrgico e a adequação dos centros de obstetrícia e de parto normal.

Farmácia Cuidar+ e Rede Bem Cuidar

Mais R$ 975 mil serão destinados aos 21 municípios que fazem parte da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) que aderiram ao Farmácia Cuidar+, programa de qualificação das farmácias de medicamentos especiais, que disponibilizam remédios à população para tratamento de doenças não transmissíveis, como artrite, Alzheimer e asma, alguns deles de alto custo.

Os valores, entre R$ 35 mil e R$ 100 mil, serão utilizados nos eixos Estrutura, voltado para qualificar o armazenamento dos medicamentos e ampliação do espaço de atendimento, e Cuidado Farmacêutico, que visa enfrentar a baixa adesão da população aos medicamentos pelos portadores de doenças crônicas.

Em sua fase 2, o Avançar na Saúde também destinará R$ 300 mil aos dez municípios da região que fazem parte da Rede Bem Cuidar. Em 2021, o governo do Estado destinou R$ 30 mil a cada município que aderiu ao programa, que dá apoio à atenção básica. O mesmo valor será repassado este ano.