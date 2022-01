Deputado Classmann comemora recursos de R$ 2,3 milhões para Hospital Santo Antônio de Tenente Portela

O deputado Aloísio Classmann, que é presidente da Frente Parlamentar de Apoio aos Hospitais – HPPs, comemorou anúncio de recursos, do Governo do Estado, ao Hospital Santo Antônio, no valor de R$ 2,3 milhões. O montante faz parte do programa Avançar na Saúde – Eixo Hospitais, que contemplou 39 instituições hospitalares do Estado, lançado nesta terça (4) em Estrela.

Na foto registro com a secretária da Saúde, Arita Bergmann, prefeito Rosemar Antônio Sala, a primeira dama, Geni Kasper Carboni; representantes do Hospital, a diretora, Mirna Teresinha Kinsel Braucks e a administradora, Lisete Bison, e também o assessor Jonathan Hoffstetter, que representou o deputado Classmann.