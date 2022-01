Fase 2 do programa Avançar na Saúde destina R$ 3,6 milhões para região Centro-Oeste

A fase 2 do programa Avançar na Saúde, anunciada na terça-feira (4/1), destinará R$ 3,6 milhões para quatro hospitais da região Centro-Oeste, qualificando o atendimento à população.

Do total de recursos, R$ 1,4 milhão serão repassados à Santa Casa de Uruguaiana para reforma do setor de diagnóstico por imagem, ambulatório, farmácia e passarela de acesso externo. Haverá ainda a qualificação do espaço físico para atendimento à população no local, referência na região da Fronteira nas especialidades de traumatologia e cirurgia geral, além de ser habilitado para oncologia.

Na Santa Casa de Alegrete, R$ 1,1 milhão serão usados na aquisição de seis aparelhos de hemodiálise, no atendimento aos pacientes com doença renal crônica mais próximo de suas residências e na estruturação da Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) neonatal para recém-nascidos de gestantes de alto risco.

A Santa Casa de Santana do Livramento receberá R$ 700 mil para a compra de dez equipamentos de hemodiálise, além da implantação do serviço de terapia renal substitutiva. O mesmo serviço será implantado no Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, em Rosário do Sul, mais a aquisição de seis aparelhos de hemodiálise, ao custo de R$ 400 mil.

Farmácia Cuidar+ e Rede Bem Cuidar

Mais R$ 420 mil serão destinados aos nove municípios que fazem parte da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) que aderiram ao Farmácia Cuidar+, programa de qualificação das farmácias de medicamentos especiais, que disponibilizam remédios à população para tratamento de doenças não transmissíveis, como artrite, Alzheimer e asma, alguns deles de alto custo.

Os valores, entre R$ 35 mil e R$ 100 mil, serão utilizados nos eixos Estrutura, voltado para qualificar o armazenamento dos medicamentos e ampliação do espaço de atendimento, e Cuidado Farmacêutico, que visa enfrentar a baixa adesão da população aos medicamentos pelos portadores de doenças crônicas.

Em sua fase 2, o Avançar na Saúde também destinará mais R$ 180 mil aos seis municípios da região que fazem parte da Rede Bem Cuidar. Em 2021, o governo do Estado destinou R$ 30 mil a cada município que aderiu ao programa, que dá apoio à atenção básica. O mesmo valor será repassado este ano.

