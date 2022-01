Fase 2 do programa Avançar na Saúde destina R$ 19,18 milhões para o norte do Estado

Com um investimento de R$ 19,18 milhões, o norte do Rio Grande do Sul será o maior beneficiado pela fase 2 do programa Avançar na Saúde, anunciada na terça-feira (4/1).

Os valores serão repassados a hospitais de Passo Fundo (R$ 6,3 milhões), Erechim (R$ 3 milhões), Carazinho (R$ 2,5 milhões), Tenente Portela (R$ 2,3 milhões), Passo Fundo (R$ 1 milhão), Campinas do Sul (R$ 900 mil), Ronda Alta (R$ 804 mil), São José do Ouro (R$ 650 mil), Rodeio Bonito (R$ 598 mil), Nonoai (R$ 580 mil), Seberi (R$ 300 mil) e Não-Me-Toque (R$ 250 mil).

Em Passo Fundo, os R$ 6,3 milhões repassados ao Hospital São Vicente de Paulo permitirão a aquisição de um neuronavegador (software que une imagens de ressonância magnética com a anatomia do paciente em tempo real), fibrobroncoscópio pediátrico, craniótomo, neuroendoscópio pediátrico e aspirador ultrassônico, entre outros equipamentos para o centro cirúrgico e a UTI pediátrica, resultando em menor tempo de internação, e em conseqüência, menos sequelas nas crianças neonatais prematuras.

Em Erechim, os recursos garantirão a construção de uma nova UTI, com a ampliação de dez leitos adultos e dez leitos pediátricos, permitindo o atendimento de pacientes com quadros de leucemia aguda que atualmente precisam buscar outras unidades oncológicas, além da reforma das áreas físicas da hemodiálise, laboratório e centro de parto normal.

Farmácia Cuidar+ e Rede Bem Cuidar

Reunindo municípios da 2ª (Frederico Westphalen), 6ª (Passo Fundo), 10ª (Alegrete) e 11ª (Erechim) Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) que aderiram ao Farmácia Cuidar+, a região Norte também receberá recursos para a qualificação das farmácias de medicamentos especiais, que disponibilizam remédios à população para tratamento de doenças não transmissíveis, como artrite, Alzheimer e asma, alguns deles de alto custo.

Os valores, entre R$ 35 mil e R$ 100 mil, serão utilizados nos eixos Estrutura, voltado para qualificar o armazenamento dos medicamentos e ampliação do espaço de atendimento, e Cuidado Farmacêutico, que visa enfrentar a baixa adesão da população aos medicamentos pelos portadores de doenças crônicas.

Em sua fase 2, o Avançar na Saúde também destinará mais R$ 3,3 milhões aos 110 municípios das CRSs da região que fazem parte da Rede Bem Cuidar. Em 2021, o governo do Estado destinou R$ 30 mil a cada município que aderiu ao programa, que dá apoio à atenção básica. O mesmo valor será repassado este ano.

•Confira a notícia sobre o lançamento da segunda fase do Avançar na Saúde.