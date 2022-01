Fase 2 do programa Avançar na Saúde destina R$ 7,8 milhões para a Serra

O governador e a secretária Arita apresentaram a nova fase do Avançar na Saúde para representantes de cerca de 80 municípios - Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Com um investimento de R$ 7,8 milhões, a fase 2 do programa Avançar na Saúde, anunciada na terça-feira (4/1), beneficiará quatro municípios da Serra gaúcha, qualificando o atendimento à população.

Em Garibaldi, os R$ 4 milhões repassados ao Hospital Beneficente São Pedro permitirão a ampliação do centro cirúrgico e do serviço de média e alta complexidade, além de adequação de área física para aumentar o atendimento especializado.

Em Nova Prata, o Hospital São João Batista receberá R$ 3 milhões para a construção da nova área de urgência e emergência. A obra permitirá a ampliação da assistência aos municípios da macro Serra como referência para os pacientes de oftalmologia de urgência, que hoje precisam ser atendidos em Porto Alegre.

Outros R$ 200 mil serão investidos no Hospital São José, em Antônio Prado, para execução e adequação da central de material esterilizado e do serviço de atenção obstétrica neonatológica. Em Bom Jesus, o repasse de R$ 600 mil permitirá a revitalização da unidade e a qualificação do atendimento nas internações clínicas e de saúde mental.

Farmácia Cuidar+ e Rede Bem Cuidar

Reunindo municípios da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) que aderiram ao Farmácia Cuidar+, a Serra gaúcha também será contemplada com R$ 1,92 milhão para a qualificação das farmácias de medicamentos especiais, que disponibilizam remédios à população para tratamento de doenças não transmissíveis, como artrite, Alzheimer e asma, alguns deles de alto custo.

Os valores, entre R$ 35 mil e R$ 100 mil, serão utilizados nos eixos Estrutura, voltado para qualificar o armazenamento dos medicamentos e ampliação do espaço de atendimento, e Cuidado Farmacêutico, que visa enfrentar a baixa adesão da população aos medicamentos pelos portadores de doenças crônicas.

Em sua fase 2, o Avançar na Saúde também destinará mais R$ 300 mil aos dez municípios da Serra que fazem parte da Rede Bem Cuidar. Em 2021, o governo do Estado destinou R$ 30 mil a cada município que aderiu ao programa, que dá apoio à atenção básica. O mesmo valor será repassado este ano.

