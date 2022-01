Fase 2 do programa Avançar na Saúde destina R$ 7 milhões para a região dos Vales

Com investimento em oito hospitais, a fase 2 do programa Avançar na Saúde, anunciada na terça-feira (4/1), beneficiará oito municípios da região dos Vales com R$ 7 milhões ao longo do ano.

O Hospital Bruno Born, de Lajeado, receberá o maior montante, R$ 4,6 milhões, para a reforma do serviço de hemodinâmica e da unidade de internação do Centro de Cardiologia, e para aquisição de equipamentos.

Ao Hospital de Caridade de Cachoeira do Sul caberá R$ 2 milhões para aquisição de focos de teto, mesas cirúrgicas, carros de anestesia, gerador eletrocirúrgico, arco cirúrgico, craniótomo e monitores multiparamétricos para três salas do centro cirúrgico, permitindo o aumento da oferta de cirurgias oncológicas e neurocirurgias à população.

Em Estrela, R$ 928 mil permitiram a conclusão da reforma da urgência e emergência e a aquisição de berços, bancadas, camas, cadeiras de rodas, carros de emergência, eletrocardiógrafo, monitores e ultrassom, entre outros investimentos. O objetivo é tornar o atendimento do serviço de urgência e emergência mais resolutivo e qualificado.

Farmácia Cuidar+ e Rede Bem Cuidar

Reunindo municípios da 8ª (Cachoeira do Sul) e 16ª (Lajeado) Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) que aderiram ao Farmácia Cuidar+, a região dos Vales também receberá recursos para a qualificação das farmácias de medicamentos especiais, que disponibilizam remédios à população para tratamento de doenças não transmissíveis, como artrite, Alzheimer e asma, alguns deles de alto custo.

Os valores, entre R$ 35 mil e R$ 100 mil, serão utilizados nos eixos Estrutura, voltado para qualificar o armazenamento dos medicamentos e ampliação do espaço de atendimento, e Cuidado Farmacêutico, que visa enfrentar a baixa adesão da população aos medicamentos pelos portadores de doenças crônicas.

Em sua fase 2, o Avançar na Saúde também destinará mais R$ 360 mil aos 12 municípios das CRS da região que fazem parte da Rede Bem Cuidar. Em 2021, o governo do Estado destinou R$ 30 mil a cada município que aderiu ao programa, que dá apoio à atenção básica. O mesmo valor será repassado este ano.

