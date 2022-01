Estado anuncia R$ 99,4 milhões para nova fase do programa Avançar na Saúde

Uma segunda etapa do Avançar na Saúde foi anunciada pelo governador Eduardo Leite nesta terça-feira (4/1). Com investimento de R$ 99,4 milhões, a nova fase do programa ampliará a qualificação do atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na rede hospitalar, nas unidades básicas de saúde e na assistência farmacêutica em todas as regiões do Estado. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, participou do anúncio, que ocorreu em um evento no parque Princesa do Vale, no município de Estrela, no Vale do Taquari.

Em setembro do ano passado, o governo destinou R$ 249,7 milhões em recursos do Estado para a saúde por meio do Avançar. Somando as duas etapas, serão investidos R$ 349,1 milhões até o final de 2022. É o maior investimento já realizado na área nos últimos 20 anos.

Evento contou com representantes de cerca de 80 municípios - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador destacou o trabalho de análise dos projetos e das necessidades de cada região, para que os recursos investidos se convertessem em maior oferta de serviços de saúde para os gaúchos. “Toda essa política de investimentos foi feita com planejamento, estratégia e cuidado. Não é simplesmente distribuir recursos, mas garantir que os valores se transformem efetivamente em mais saúde para toda a população do Estado, qualificando estrutura e atendimento”, disse. “Queremos que encontros como esse se tornem rotina, para ouvir e atender demandas importantes. Se hoje temos essa capacidade de investimento, foi porque enfrentamos temas muitas vezes duros, promovendo reformas com diálogo e responsabilidade, com o apoio da Assembleia Legislativa.”

Arita explicou que os recursos ampliarão a oferta de atendimento mais especializado fora dos grandes centros - Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Para qualificação da estrutura e aquisição de equipamentos, 39 hospitais serão beneficiados com o valor de R$ 66,6 milhões nesta nova fase. Para a ampliação dos programas Farmácia Cuidar+ e Rede Bem Cuidar, o aporte será de R$ 20 milhões e de R$ 12,8 milhões, respectivamente.





A secretária da Saúde, Arita Bergmann, explicou que os recursos ampliarão a oferta de atendimento mais especializado fora dos grandes centros. “Os investimentos vão modernizar os equipamentos e ofertar novos serviços de acordo com as necessidades locais, como UTIs e hemodiálise. Foram pensados também a partir da especialização, já que muitos serviços eram concentrados apenas em grandes centros. Agora teremos a possibilidade de fazer com que outras regiões tenham também potência de atendimento de saúde nas altas complexidades, o mais próximo possível do cidadão”, projetou.



O evento contou com a presença do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, do presidente da Assmebleia Legislativa, deputado Gabriel Souza,de secretários de Estado, deputados estaduais e representantes de cerca de 80 municípios.



Ao longo do anúncio, diretores e funcionários de hospitais contemplados e representantes de municípios falaram sobre o impacto projetado a partir dos novos valores e sobre a importância do investimento qualificado na área da saúde.

Após a cerimônia, o governador conheceu as instalações do Hospital de Estrela, contemplado com R$ 928 mil nesta nova etapa do Avançar na Saúde. O recurso será destinado para a reforma de 351 metros quadrados da área de emergência e para a aquisição de equipamentos.





Farmácia Cuidar+ | R$ 20 milhões

Dos 497 municípios gaúchos, 446 aderiram ao programa Farmácia Cuidar+, beneficiando mensalmente cerca de 320 mil usuários. O aporte adicional ao programa será de R$ 35 mil a R$ 100 mil por farmácia, duplicando os valores investidos na primeira etapa.

• 70% para a estruturação da farmácia de medicamentos especiais

• 30% para a qualificação do cuidado farmacêutico





Rede Bem Cuidar | R$ 12,8 milhões

Cada um dos 428 municípios que aderiram à Rede Bem Cuidar receberão mais R$ 30 mil para a implementação de melhorias nas Unidades Básicas de Saúde. Isso resulta na duplicação dos valores de implantação da primeira etapa.





Avançar na Saúde

A iniciativa integra o Avançar, programa transversal lançado em junho do ano passado e que passou a envolver as iniciativas com as quais o governo pretende acelerar o crescimento econômico e incrementar a qualidade da prestação de serviços à população. Mais de R$ 4,5 bilhões em recursos do Estado já foram aportados.

O Avançar na Saúde faz parte do Avançar para as Pessoas, um dos três eixos do programa, que reúne ações com foco na prestação de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, ação social, segurança e cultura. Os outros eixos são Avançar no Crescimento e o Avançar com Sustentabilidade.





Avançar na Saúde em números

54 hospitais | R$ 244,1 milhões

• Etapa 1 – 15 hospitais – R$ 177,5 milhões

• Etapa 2 – 39 hospitais – R$ 66,6 milhões



Rede Bem Cuidar RS | R$ 44,2 milhões

• Etapa 1 – R$ 31,4 milhões

• Etapa 2 – R$ 12,8 milhões



Programa Farmácia Cuidar + | R$ 41 milhões

• Etapa 1 – R$ 21 milhões

• Etapa 2 – R$ 20 milhões



- Apresentação sobre a segunda etapa do Avançar na Saúde.