Rio inicia amanhã nova etapa de vacinação com dose de reforço

O Rio de Janeiro terá mais uma etapa de vacinação contra covid-19 nesta terça-feira (4), informa a Secretaria Estadual de Saúde (SES) do estado. Pessoas com mais de 18 anos e que estão com o ciclo vacinal regular completo há pelo menos 4 meses poderão tomar a dose de reforço nos postos de saúde.

Pessoas imunossuprimidas - aquelas que têm doenças que fragilizam o sistema imunológico natural, tais como lúpus, câncer e doença de Crohn também poderão tomar a nova dose.

A SES informa que o público com 12 anos ou mais também pode ser imunizado, respeitado o intervalo indicado pelos fabricantes de cada tipo de vacina: para a AstraZeneca, 12 semanas; para a CoronaVac, 28 dias; e 21 dias para a ComiRNAty, da Pfizer.

Quem vai receber a vacina deve apresentar identificação original com foto, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Para a segunda dose e a dose de reforço é importante levar também o comprovante de vacinação.

A secretaria informa ainda que “é possível antecipar a dose de reforço até o intervalo mínimo de três meses em casos de viagem, problemas de saúde e outras questões pessoais”. Dúvidas e demais orientações podem ser encontradas nas unidades de Atenção Primária à Saúde.