SAMU SC registra mais de 2 mil atendimentos nos primeiros dias de 2022

Nas primeiras 48 horas de 2022, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Santa Catarina atendeu mais de dois mil casos, segundo relatório divulgado. Foram 2.254 ocorrências que precisaram de regulação médica no Estado.

O dia 1 de janeiro marcou também o primeiro dia do SAMU sob a nova gestão compartilhada, com a SES assumindo as Centrais de Regulação e o aeromédico, enquanto a Organização Social FAHECE ficou encarregada da parte operacional.

“Mais de mil atendimentos ao dia: é desta forma que iniciamos o ano de 2022. O SAMU de Santa Catarina é referência no Brasil e está com gestão nova, com o Estado mais próximo e dando a atenção que todos os nossos profissionais merecem. Temos confiança de que será um ano de muita dedicação e qualificação do nosso serviço”, destacou o Secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.

Ao todo, registrou-se 141 atendimentos na região de Lages, 404 na região de Joinville, 103 na região de Joaçaba, 458 na região de Florianópolis, 370 na região de Criciúma, 126 na região de Chapecó, 315 na região de Camboriú e 337 na região de Blumenau. Grande parte das ocorrências anotadas pelo Serviço foram relacionadas a doenças cardiovasculares. Houve também 251 atendimentos neurológicos nestes dois primeiros dias e 209 respiratórios.

Acesse o relatório completo aqui

Atualmente, o SAMU SC é o único da região Sul do país a cobrir 100% da população, contando com 23 Unidades de Suporte Avançado (USAs), 94 Unidades de Suporte Básico (USBs) e Serviço Aeromédico em dois helicópteros e três aviões. “Os nossos profissionais continuam fazendo a diferença. Tivemos um feriado grande, com festas em várias cidades catarinenses, e fomos capazes de suprir a demanda – com agilidade e qualidade”, finalizou Motta Ribeiro.