Nelsinho Trad pede debate sobre Carnaval com o surgimento de variantes do coronavirus

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) demonstrou sua preocupação com as festas carnaval, pelo surgimento de novas variantes do covid-19 - Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento, nesta terça-feira (30), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) comunicou que apresentou requerimento para que haja um debate com especialistas, autoridades da saúde e gestores municipais e estaduais sobre as medidas de segurança sanitária para o carnaval de 2022.

Nelsinho demonstrou sua preocupação com a retomada das festas carnaval, em razão do surgimento de novas variantes do covid-19. Para ele, é uma oportunidade para os organizadores de eventos de grande magnitude mostrarem como fazer com segurança, para evitar a propagação do coronovírus.

— Elenquei aqui com a intenção, não de se ter um juízo pré-formado antes do debate, mas para que a gente possa formar um juízo, diante de especialistas, que haverão de elucidar quais são os limites e quais são as providências que devem ser oportunizadas para a realização de um evento dessa magnitude.

Para o senador é importante ouvir a opinião de especialistas sem nenhum pré-julgamento e ressalta que “se porventura ocorrer a volta dessa terrível doença, ninguém vai poder dizer que a gente não alertou aqui para que pudesse haver os cuidados necessários para evitar tamanho mal”.

Para o debate serão convidados representantes do Ministério da Saúde; da Fiocruz; da Anvisa; do Consórcio Nordeste; da Sociedade Brasileira de Infectologia; médicos sanitaristas; da Secretaria Extraordinária de Combate ao Covid; das Secretarias Municipais de Saúde de cidades que têm, como carro chefe, o Carnaval, como Rio de Janeiro e Salvador; entre outras instituições.

Votos de pesar

Nelsinho Trad apresentou ainda voto de pesar pelo falecimento do desembargador Nery Sá e Silva de Azambuja, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul (MS). Ele também apresentou de condolências a família de Nery e ao seu irmão, Walfrido Ferreira de Azambuja Junior.