Luiz Philippe Vieira de Mello é aprovado para o CNJ

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (30) a indicação de Luiz Philippe Vieira de Mello Filho para compor o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Foram 55 votos a favor e apenas quatro contrários, além de duas abstenções. Sua indicação (OFS 14/2021) já havia sido aprovada, mais cedo, nesta terça, em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

O relator da indicação foi o senador Antonio Anastasia (PSD-MG).

Durante sua sabatina na CCJ, Luiz Philippe de Mello Filho disse que sua indicação para o CNJ não constitui um projeto pessoal, mas uma oportunidade para compartilhar com os demais segmentos do Poder Judiciário a experiência acumulada em 34 anos de magistratura do trabalho, em favor do aperfeiçoamento do serviço público de Justiça. Ele ressaltou que a criação do CNJ constituiu um fato histórico relevante, especialmente para a efetivação de direitos e garantias.

Nos anos que antecederam o seu ingresso na magistratura trabalhista, ele exerceu a advocacia, foi oficial de gabinete da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e assessorou o ministro Luiz Phillippe Vieira de Melo, seu pai, no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Atualmente, o indicado ocupa o cargo de vice-presidente do TST.