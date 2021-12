Aprovada indicação de Antônio Edílio Magalhães Teixeira para o CNMP

O Senado aprovou nesta terça-feira (30) a indicação de Antônio Edílio Magalhães Teixeira para compor o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), na vaga destinada ao Ministério Público Federal. A aprovação, por 62 votos favoráveis, 3 votos contrários e 2 abstenções, será comunicada à Presidência da República.

A indicação foi relatada pela senadora Daniella Ribeiro (PP-PB). Ela destacou que Teixeira iniciou sua carreira profissional como advogado no Ceará. Ingressou mais tarde na Promotoria de Justiça do Maranhão, atuou depois como procurador da República na Paraíba, tendo sido ainda procurador-chefe do Ministério Público da 5ª Região e, desde então, segue lotado na Paraíba.

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) também saudou a atuação profissional de Antônio Edílio, cuja indicação já havia sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em agosto.