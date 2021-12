Paim quer derrubada de veto à lei que quebra patentes de vacinas

Para o senador Paulo Paim (PT-RS), a derrubada do veto vai possibilitar o fornecimento de material biológico para a produção de vacinas e medicamentos no Brasil - Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento, nesta terça-feira (30), o senador Paulo Paim ((PT-RS) pediu que seja pautado na próxima sessão do Congresso, prevista para o dia 7 de dezembro, o Veto 48, que foi aplicado a parte da Lei 14.200/2021, que determina a quebra temporária de patentes de vacinas, já aprovada pelos deputados e senadores.

De acordo com o parlamentar, a derrubada deste veto presidencial vai possibilitar o fornecimento de material biológico e o repasse do conhecimento para a produção de vacinas e medicamentos no Brasil e nos países mais pobres.

Paim disse que apenas uma maior cobertura vacinal vai garantir a interrupção da disseminação da covid-19 e do surgimento de novas variantes, como a ômicron, altamente contagiante.

— A Organização Mundial de Saúde e especialistas afirmam que somente a vacinação em massa será capaz de frear o avanço da pandemia. É preciso produzir mais imunizantes, a um preço mais barato, para socorrer os países pobres, de menor renda.

Ele lembrou que a África, com apenas 10% de sua população vacinada, pode vir a ser o novo grande foco da pandemia. Acrescentou que, enquanto a desigualdade se alarga, os lucros das farmacêuticas vão “muito bem”.