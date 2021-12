Senado aprova indicada para embaixada brasileira na Suíça

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (30), o nome da diplomata Claudia Fonseca Buzzi para chefiar a embaixada do Brasil na Suíça (MSG 53/2021). Ela vai ocupar o cargo cumulativamente com a representação brasileira no Principado de Liechtenstein. Foram 59 votos a favor e apenas seis contrários, além de uma abstenção.

O nome de Claudia Buzzi já havia sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), na última quinta-feira (25), sob a relatoria do senador Nelsinho Trad (PSD-MS). Durante a sabatina, Claudia Buzzi disse que seu plano de trabalho para a embaixada na Suíça tem como foco central a assinatura do acordo entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA). De acordo com diplomata, a medida deve intensificar o fluxo de comércio entre Brasil e Suíça, além de incrementar as relações com Liechtenstein.

— A embaixada vai prestar esclarecimentos em particular sobre áreas como preservação do meio ambiente, agricultura sustentável e a proteção de povos indígenas — disse Claudia Buzzi, ao destacar a preocupação dos suíços com essas questões.

Claudia Fonseca Buzzi nasceu em 1962, no município de Presidente Prudente (SP). Formou-se em Direito, pela Universidade de São Paulo (USP), no ano de 1984. No ano seguinte, iniciou sua carreira diplomática.