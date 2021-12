Aprovada indicação de Raimundo Carreiro para embaixada em Portugal

Por 65 votos favoráveis, cinco votos contrários e uma abstenção, o Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (30) a indicação de Raimundo Carreiro Silva para o cargo de embaixador do Brasil em Portugal (MSF 68/2021).

Durante a votação, vários senadores destacaram a atuação profissional, a diplomacia e a dedicação de Carreiro.

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) afirmou que Carreiro chegou ao cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) na condição de “resolvedor de problemas dentro da lei”. Também lembrou que o indicado foi servidor do Senado por 50 anos, tendo exercido o cargo de secretário-geral da Mesa da Casa.

A senadora Kátia Abreu (PP-TO) ressaltou a importância da atuação de Carreiro na negociação da outorga da rede de internet 5G, que, segundo ela, resultará em recursos bilionários para investimentos em escolas.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também elogiou a indicação de Carreiro. Pacheco disse que o indicado vem atuando de “forma reta e exemplar” na administração pública.

A atuação de Carreiro também foi reconhecida pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE); pelo líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO); e pelos senadores Weverton (PDT-MA), Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), Antonio Anastasia (PSD-MG) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

Sabatina na CRE

Antes que sua indicação chegasse ao Plenário, Carreiro passou por sabatina na quinta-feira (25) na Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado. Na ocasião, ele destacou sua intenção de fortalecer as relações institucionais entre Brasil e Portugal.

Ele também disse que pretende atuar para ampliar a presença das carnes brasileiras no mercado português. Também declarou que “há espaço para incrementar a presença brasileira em Portugal, porta de entrada dos produtos nacionais em toda a Europa”.