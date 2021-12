Autorizado empréstimo externo de US$ 75 milhões para Curitiba

Em votação simbólica, o Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (30), projeto de resolução que autoriza o município de Curitiba (PR) a contratar empréstimo externo de até US$ 75 milhões para financiamento de projeto de mobilidade urbana.

O PRS 67/2021, de autoria da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), estabelece que o empréstimo, com garantia da União, será contratado do New Development Bank (NDB) e será aplicado no Programa Mobilidade Sustentável de Curitiba para fins de aumento da capacidade do BRT nos eixos leste-oeste e sul do município, e deverá ser pago no prazo estimado de dez anos.

O senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), relator da matéria na CAE, acolheu o pleito de Curitiba, saudando a “boa situação financeira do município” que proporciona garantias suficientes para o empréstimo.