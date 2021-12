Garimpo ilegal só existe na Amazônia, porque lá tudo é proibido, afirma Plínio Valério

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) disse que não basta queimar as balsas para impedir que o garimpo ou outra atividade ilegal seja explorada - Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento, nesta terça-feira (30), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) afirmou que as cenas de várias balsas no Rio Madeira explorando ilegalmente as riquezas minerais da Amazônia só acontecem porque naquela região tudo é proibido.

Plínio Valério acrescentou, ainda, que não basta queimar as balsas para impedir que o garimpo ou outra atividade ilegal seja explorada.

Para que isso aconteça, é preciso que o governo dê aos amazônidas opções de trabalho para que eles possam comprar alimentos e realizar seus sonhos como qualquer pessoa.

— Onde não se pode nada, se pode tudo. Essa forma de se explorar que devasta, que choca, só é possível, porque não há regras, não há lei para se permitir onde se pode explorar e proibir onde deve ser proibido. Há embutido nessa cena dantesca, que agride o meio ambiente, o lado social, disse.

Plínio Valério lembrou que há um mapa geológico da Amazônia onde há a indicação de locais onde pode e onde não pode haver exploração mineral. Por isso, essas riquezas não podem ficar intocadas artificialmente, acrescentou o senador.

— Porque se você organiza, você pode proibir, você pode coibir e você pode punir, finalizou.