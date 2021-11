Comissão da Crise Hidroenergética vai debater situação do setor elétrico

A Comissão Temporária Externa da Crise Hidroenergética vai promover uma audiência pública interativa nesta quarta-feira (1º), às 14h, para debater o cenário atual do setor elétrico. O debate foi solicitado pelo senador José Aníbal (PSDB-SP), relator da comissão.

Foram convidados para a audiência:

Thiago Vasconcellos Barral Ferreira, presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE);

André Pepitone, diretor-geral da Agencia Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

Luiz Carlos Ciocchi, diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS);

Rui Guilherme Altieri Silva, presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

A audiência terá caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Dúvidas, críticas e sugestões poderão ser enviadas por meio do portal e-Cidadania.

Objetivos

Essa comissão foi criada pelo Senado no final de outubro para averiguar causas e efeitos da crise hidroenergética do país, acompanhar a atuação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) e propor soluções que garantam a segurança energética e a modicidade tarifária do Sistema Elétrico Brasileiro (SEB). A comissão é presidida pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN).