Santas casas do Espírito Santo terão sessão de homenagem

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (24) requerimento para a realização de sessão especial em data oportuna para celebrar os 35 anos da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Espírito Santo (FEHOFES).

O requerimento (RQS 2168/2021), da senadora Rose de Freitas (MDB-ES) e outros senadores, destaca da relevância dos serviços prestados por essa entidade em prol da vida e da saúde do povo capixaba.

“Durante a atual pandemia de covid-19, essa importância tornou-se ainda mais significativa, pois chegaram a ser responsáveis por 95% de todas as internações de pacientes com coronavírus no interior do Estado, em especial na região sul. E, mesmo durante o período de pandemia, os hospitais filantrópicos mantiveram os atendimentos essenciais, evitando que houvesse desassistência nas linhas mais críticas”, ressalta Rose de Freitas.

Atualmente, dos 36 hospitais filantrópicos que existem no Espirito Santo, 28 são federados à FEHOFES. Esses hospitais estão presentes em 30 municípios capixabas, sendo que em 23 dessas cidades a cobertura assistencial é realizada apenas pelo hospital filantrópico.

Além disso, 72% dos leitos dos hospitais filantrópicos, em média, são disponibilizados ao Sistema Único de Saúde (SUS). E 51% de todas as internações SUS do estado também vêm desses hospitais, que se destacam ainda na Alta Complexidade, sendo responsáveis por 77% de todas as internações.