Paim defende auxílio à cultura e piso para profissionais de enfermagem

Em pronunciamento nesta quarta-feira (24), o senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu o PLP 73/2021, projeto que prevê auxílio financeiro para o setor cultural. O texto foi aprovado no Senado e segue para a Câmara dos Deputados. Paim também apoiou o PL 2.564/2020, projeto que institui piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras.

O senador lembrou que, por causa da pandemia, o setor cultural foi um dos mais atingidos. Segundo ele, foram demitidos mais de um milhão de trabalhadores da área.

— A cultura precisa ser fomentada, seja com apoio do poder público ou do setor privado. É emprego e renda que estão sendo criados neste momento [com a aprovação do PLP 73/2021]. É mais arrecadação para estados e municípios — disse.

Com argumentos semelhantes, Paim defendeu o PL 2.564/2020.

— Ninguém tem dúvida: esses profissionais da saúde são reconhecidos por nós todos como heróis. Na pandemia, ficou mais evidente ainda: hospitais superlotados, falta de equipamentos, falta de vacinas, falta de equipamentos de proteção individual, falta de medicamentos, riscos de infecção. E muitos morreram.

Além disso, o senador reiterou que votará contra a PEC 23/2021, conhecida por PEC dos Precatórios, se não houver mudanças no texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Ele afirmou que esse texto promove o calote a credores da União e o enfraquecimento dos programas de transferência de renda.