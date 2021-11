Comissão de Orçamento debate estudo sobre políticas públicas para primeira infância

Recém-nascido em berçário de hospital público do Distrito Federal - Luiz Silveira/Agência CNJ

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) faz audiência pública nesta quinta-feira (25), às 10h, para analisar os resultados de estudo do Unicef/Ipea sobre o Plano Plurianual (PPA) do período 2016-2019, referente aos investimentos em políticas públicas para a primeira infância. O debate foi pedido pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF).

Segundo o senador, a elaboração e execução do orçamento público para a primeira infância enfrenta alguns desafios no desenvolvimento de políticas públicas, que envolvem diversas áreas do poder público.

"O acompanhamento e fiscalização dos valores acerca das ações e programas depende de propostas de metodologia para identificar, no âmbito federal, as despesas com políticas públicas focalizadas na primeira infância", observou o senador.

Foram convidados para a audiência:

Enid Rocha Andrade da Silva, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), ;

presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, deputada Leandre (PV-PR);

consultora de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados Júlia Alves Marinho Rodrigues;

representante da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia;

representante da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia.

O debate será realizado no plenário 2 da Câmara dos Deputados.

Da Agência Câmara de Notícias