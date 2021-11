Comissão debate soluções tecnológicas para o agronegócio nesta quinta-feira

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) promove na quinta-feira (25), a partir das 11h, audiência pública para debater as soluções tecnológicas para atender as demandas do setor do agronegócio. O debate será em caráter semipresencial, no Plenário 19 da Ala Senador Alexandre Costa.

O debate foi sugerido pelo presidente da comissão, senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL). Segundo ele, o objetivo é identificar de forma simples e objetiva as possibilidades para levar conectividade ao campo, aliada às novas tecnologias para promover ações de expansão da internet e a aquisição de tecnologias e serviços inovadores no ambiente da produção rural. Ele cita como exemplo o empreendedorismo de startups do setor agropecuário, permitindo o acesso a oportunidades de incubação, aceleração e investimentos.

“Outro ponto a ser destacado é a utilização da inteligência artificial, em conjunto com outras tecnologias como a Internet das Coisas, bigdata, computação em nuvem, conectividade, robótica, veículos autônomos, sensores, drones e satélites, que vêm promovendo a transformação digital no campo”, acrescenta.

Para o debate foram confirmadas as participações do presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária em exercício (Embrapa), Guy de Capdeville; a analista de produtividade e inovação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Isabela Gaya; o diretor do Google para Startups, André Barrence; e o coordenador de Inovação do Sistema CNA/SENAR, Matheus Ferreira.