Sessão especial vai homenagear os 25 anos da Rádio e Agência Senado

O Senador fará uma sessão especial no dia 8 de fevereiro para comemorar os 25 anos da Rádio Senado e da Agência Senado. O requerimento para a sessão (REQ 2.288/2021), apresentado pelo senador Carlos Viana (PSD-MG), foi aprovado nesta terça-feira (23).

— É justo que façamos uma homenagem aos profissionais da Comunicação [do Senado]. Como eu fui radialista há muitos anos, ainda tenho esse espírito — declarou ele.

Em seu requerimento, Carlos Viana informa que a Rádio Senado e a Agência Senado foram inauguradas em 29 de janeiro de 1997. Ele afirma que esses veículos desempenham papel preponderante para que a Secretaria de Comunicação do Senado divulgue as atividades da Casa e assegure transparência e interação com a sociedade.

O senador também diz que — por meio da cobertura jornalística dos debates e das votações no Plenário e nas comissões do Senado, da publicação e da transmissão dos pronunciamentos dos parlamentares, da produção de reportagens especiais e da divulgação de conteúdos de utilidade pública — ambos os veículos têm contribuído de forma efetiva para aproximar o Parlamento do cidadão e, dessa forma, fortalecer o Poder Legislativo no Brasil.

Agência

O embrião da Agência Senado surge na década de 1960, com o serviço de distribuição de notícias da Casa, feito a partir do material produzido para o programa A Voz do Brasil. Com a chegada dos computadores à Casa e a modernização da Gráfica do Senado, o resumo jornalístico dos acontecimentos passou a ser impresso em boletins distribuídos internamente no Senado e, a partir de 1984, passou a ser transmitido para o restante do país por telex.

Em 1995, a antiga denominação do noticiário escrito, O Dia no Senado, foi substituída pelo nome Agência Senado. Nesse ano, a internet passou a ser utilizada em caráter experimental pela Casa e a Agência Senado tornou-se um dos primeiros veículos públicos de notícias a utilizar a nova tecnologia. Em 2011, todo o fluxo de trabalho — da produção à publicação — migrou para o formato digital, com a criação de um sistema próprio de gestão de conteúdo.

Em 2014, o site da Agência Senado foi transformado no Portal Senado Notícias e incorporou também os conteúdos produzidos pela Rádio Senado e pela TV Senado. Uma página mais intuitiva e responsiva consolidou o espaço da agência como fonte de informação oficial e de credibilidade. Em 2020, durante a pandemia, o portal registrou 52 milhões de acessos. Em 2021, já são cerca de 30,6 milhões de views, uma média de aproximadamente 3 milhões por mês.

As notícias da Agência Senado são reproduzidas gratuitamente em veículos de comunicação, públicos e privados. A cobertura fotográfica, um de seus principais produtos, fica disponível para download no Flickr do Senado, que tem hoje uma média de 55 mil visitas diárias. São mais de 300 mil fotos disponíveis. Em 2020, foram registrados 75 milhões de acessos às fotos da Agência.

Rádio

A Rádio Sendo conta com uma rede FM instalada em 16 cidades, além da capital do país: Aracaju (SE), Belém (PA), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA) e Teresina (PI).

Além disso, a Rádio Senado distribui seus produtos para um universo de outras 4 mil emissoras cadastradas em seu serviço de Radioagência, o que multiplica de forma expressiva o alcance dos conteúdos. Funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana, a Rádio Senado leva até os ouvintes uma programação diversificada, sempre mantendo como prioridade a divulgação das atividades parlamentares.

Sua grade abrange a transmissão ao vivo das sessões plenárias e das reuniões das comissões temáticas do Senado; boletins e noticiários jornalísticos com matérias e entrevistas sobre os temas em discussão no Senado e no Congresso Nacional; e a produção, de segunda a sexta-feira, do Jornal do Senado, que faz parte do programa A Voz do Brasil. A esse trabalho de divulgação das pautas legislativas, a emissora agrega conteúdo cultural e de utilidade pública, inclusive música brasileira e literatura.