Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lança Programa Jovem Senador 2022

Na sessão deliberativa do Plenário desta terça-feira (23), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou o lançamento do Programa Jovem Senador 2022, que tem como objetivo proporcionar aos estudantes do ensino médio das escolas públicas conhecimento sobre democracia, cidadania e funcionamento do Poder Legislativo federal.

Pacheco explicou que os jovens senadores e senadoras serão selecionados por meio de concurso de redação, que nesta edição tem o tema "200 anos de Independência: lições de história para a construção do amanhã".

O senador também agradeceu o apoio dos governos dos estados e do Distrito Federal, que, por meio das secretarias de Educação, promovem os concursos para a seleção dos 27 alunos e alunos, um por estado, que participam de uma semana de vivência legislativa na sede do Senado, em Brasília. Em 2022, ela ocorrerá de 27 de junho a 1° de julho. Como nas edições anteriores, um professor orientador de cada estudante também participará de atividades na Casa.

Os jovens senadores vivem a experiência de um mandato legislativo, que começa com a posse e a eleição da Mesa e termina com a aprovação de sugestões de projetos de lei, que serão encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado (CDH).

Desde o início do programa, já foram apresentadas 54 proposições à CDH, sendo que 40 foram aceitas como projetos de lei e duas como propostas de emenda à Constituição (PECs). Essa será a 10ª edição do Programa Jovem Senador, que já mobilizou quase dois milhões de estudantes e milhares de escolas e professores.

— O Senado Federal acredita no poder da educação para mudar a realidade brasileira e trazer do campo das ideias para a vida prática os conceitos de democracia, ética e participação política — afirmou Pacheco, que concluiu convidando os senadores a fazer divulgação do programa em seus estados, nas redes sociais e em meios de comunicação.

O regulamento do concurso, assim como a folha de redação e a ficha de inscrição, estão disponíveis no site senado.leg.br/jovemsenador.

Calendário do Programa Jovem Senador 2022 • Entrega das redações: até 18 de março

• Seleção dos finalistas estaduais: até 18 de abril

• Anúncio dos 27 jovens senadores e senadoras: 6 de maio

• Anúncio do vencedor do Concurso de Redação: 11 de maio

• Semana de Vivência Legislativa: 27 de junho a 1o de julho

Por Ana Paula Marques, com supervisão de Patrícia Oliveira.