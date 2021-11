Nilda Gondim pede voto de louvor aos médicos paraibanos pelo enfrentamento da covid-19

Em pronunciamento, nesta terça-feira (23), a senadora Nilda Gondim (MDB-PB) anunciou a apresentação do requerimento (RQS 2.295/2021) e pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que encaminhasse voto de louvor ao Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) e aos médicos desse estado, em função dos valorosos serviços prestados durante a pandemia de covid-19.

— Com esse gesto, quero enaltecer o presidente do CRM-PB, Roberto Magliano de Morais, e os conselheiros Bruno Leandro de Souza, Antônio Henriques de França Neto, Klécius Leite Fernandes, Walter Fernandes de Azevedo, João Modesto Filho, Débora Eugênia Braga Nóbrega e Luciana Cavalcante Trindade, pelo magnífico trabalho realizado durante a pandemia, especialmente pelo programa Médico Contra o Coronavírus, que capacitou em manejo de vias aéreas mais de 800 profissionais médicos da rede pública da Paraíba, em todos os hospitais do estado, contribuindo para salvar incontáveis e valiosas vidas.

Nilda ressaltou, ainda, que o agradecimento e o reconhecimento se estendem aos 49 médicos paraibanos falecidos no cumprimento de suas missões, quando combatiam a pandemia de covid-19. Para a senadora, “o sacrifício dessas mulheres e desses homens será para sempre lembrado pelo povo paraibano”.