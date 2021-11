Leila Barros registra os 10 anos do Hospital da Criança de Brasília

Em pronunciamento nesta terça-feira (23), a senadora Leila Barros (Cidadania-DF) registrou os 10 anos de atividades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB). Ressaltou que a instituição é fruto de uma parceria entre a Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace) e o governo do Distrito Federal.

Leila lembrou que o HCB integra a rede pública de assistência à saúde do Distrito Federal desde 2013. É um hospital de referência especializada, de média e alta complexidades. Oferece consultas pediátricas em várias especialidades, além de exames laboratoriais e de imagem. A senadora ressaltou que o HCB não atende a casos de emergência e os atendimentos são realizados somente com hora marcada para crianças a partir dos 29 dias de nascidas até jovens de 19 anos.

— Meus cumprimento e agradecimentos aos mais de 1.500 funcionários do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, ao diretor Francisco Duda, ao ex-diretor Renilson Rehem, aos médicos, enfermeiros, colaboradores, parceiros, pacientes e famílias que fazem parte daquele universo tão humanizado, tão especial, do HCB. A instituição merece nota máxima em saúde e também o reconhecimento do povo brasileiro, em especial de toda a população do Distrito Federal.