Vai à Câmara projeto que altera nome de aeroporto para homenagear Íris Rezende

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (23) o projeto de lei que muda o nome do Aeroporto Internacional de Goiânia - Santa Genoveva para Aeroporto Internacional de Goiânia - Íris Rezende Machado (PL 3.999/2021). A matéria segue para análise e votação na Câmara dos Deputados.

A mudança proposta é uma homenagem a Íris Rezende Machado (1933-2021), político falecido no início deste mês. Ele foi vereador, deputado estadual e senador. Também ocupou os cargos de prefeito de Goiânia, governador de Goiás, ministro da Agricultura no governo de José Sarney e ministro da Justiça no governo de Fernando Henrique Cardoso.

O autor do projeto é o senador Luiz do Carmo (MDB-GO). O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) foi o relator da matéria.

Luiz do Carmo afirmou que “essa homenagem tem como propósito agradecer a Íris Rezende pela grande contribuição que prestou à nação brasileira, pelo zelo, amor e perseverança que teve ao cuidar dos assuntos de sua terra natal, o querido estado de Goiás”.

Vanderlan Cardoso, por sua vez, disse que Íris Rezende "sempre se destacou pela excelente gestão pública e é reconhecido, no estado de Goiás, como um homem que conseguiu reunir as virtudes de bom político".

— Seu legado na luta pela democracia e pela defesa dos mais pobres será sempre lembrado por aqueles que tiveram a alegria de tê-lo conhecido — declarou Vanderlan.

Por Ana Paula Marques, com supervisão de Patrícia Oliveira