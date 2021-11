Tecnologia 5G deve conectar 85% das escolas até 2028, diz ministro das Comunicações

A implantação das redes de telefonia móvel 5G deve conectar 85% das escolas brasileiras até 2028. A expectativa é do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que participa nesta terça-feira (23) de uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura do Senado. O debate foi sugerido pelo senador Dário Berger (MDB-SC).

Fábio Faria classificou como “um sucesso” o leilão das faixas 5G, realizado no início de novembro. Dos R$ 47,2 bilhões que devem ser investidos pelas empresas privadas, R$ 3,1 bilhões — o equivalente a 6,5% — vão para a área de educação. Segundo o ministro, os recursos vão permitir maior conectividade das escolas por meio das redes 5G standalone, uma tecnologia mais rápida por não depender das redes 4G.

— Teremos 5G funcionando em 85% das escolas. Das 85 mil escolas urbanas, 72 mil receberão 5G standalone. As outras 13 mil terão 5G sem ser standalone ou 4G. Todas as escolas melhorarão muito. Hoje 7 mil escolas urbanas e em torno de 40 mil rurais não têm internet. Entre as urbanas, nas que têm internet, é de péssima qualidade. Além de levar para todas as escolas, iremos melhorar muito a conectividade — disse Fábio Faria.

O ministro destacou que 15% das faixas postas à venda não foram arrematadas no leilão. Ele espera que, em até um ano, um novo certame seja realizado para a negociação da faixa de 26GHz, voltada para a banda larga fixa. As empresas que arrematarem esse lote têm o compromisso de levar internet de qualidade às escolas de educação básica do país.

Para o senador Dário Berger, a tecnologia 5G será “a nova locomotiva brasileira”. O parlamentar acredita que a rede de banda larga deve induzir o desenvolvimento social e econômico. Ele cobrou, no entanto, mais conectividade nas escolas.

— De acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento [BID], um aumento de 10% nos serviços de banda larga no Brasil estaria associado a um amento de 3,2% no produto interno bruto. Diante desse cenário, é preciso que o Estado brasileiro tenha convicção de que o investimento na conectividade é essencial para o desenvolvimento do país. Não dá para normalizarmos o fato de que 40% das escolas brasileiras não possuem internet banda larga e cerca de 26% das escolas brasileiras sequer ainda têm internet — afirmou.

Outras metas

Durante a audiência pública, o ministro das Comunicações detalhou outras metas previstas para a implantação das redes 5G no Brasil. Segundo ele, a tecnologia deve alcançar todos os municípios brasileiros até 2028.

— As 1.174 cidades com mais de 30 mil habitantes serão atendidas por pelo menos três prestadoras. Isso nos dá garantia de que o preço provavelmente será mais barato que o 4G. Vai aumentar muito a concorrência. Os demais 4.396 municípios, com menos de 30 mil habitantes, serão atendidos por pelo menos uma operadora — explicou.

Segundo Fábio Faria, além das sedes dos municípios, o 5G deve chegar a 1.700 localidades. Ele anunciou ainda a implantação de redes 4G em 391 sedes municipais que ainda hoje estão descobertas. Até julho de 2022, todas as capitais terão acesso a tecnologia 5G standalone.

— A cada ano, as empresas têm uma obrigação mínima de colocar antenas. Se não houvesse essa política pública, as operadoras jamais iriam para Rio Branco, Porto Velho, Natal ou João Pessoa. Iriam ficar na Região Sudeste — afirmou.

O leilão do 5G prevê que 35,7 mil quilômetros de rodovias federais serão atendidos com redes de telefonia móvel. A assinatura dos contratos com as operadoras está marcada para 14 de dezembro.

Mais informações a seguir