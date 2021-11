CRA debate regularização de chácaras em região do Distrito Federal nesta quinta

As dificuldades e as possíveis soluções para a regularização fundiária de chácaras no Núcleo Rural Lago Oeste, localizado no Distrito Federal, será tema da audiência pública interativa a ser promovida na quinta-feira (25), a partir das 8h, pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado.

Estima-se que haja mais de 1,2 mil chácaras no Núcleo Rural Lago Oeste aguardando regularização.

A audiência foi solicitada, por meio de um requerimento (REQ 16/2021-CRA), pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF)

Foram convidados para o debate:

Elisangela Januário, vice-presidente da Associação dos Produtores do Núcleo Rural Lago Oeste (Asproeste);

Alisson Santos Neves, superintendente de licenciamento ambiental do Instituto Brasília Ambiental (Ibram);

Dálio Ribeiro de Mendonça Filho, representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal;

Guilherme Maciel Antunes de Carvalho, coordenador da Superintendência do Patrimônio da União no Distrito Federal (SPU-DF);

Fabiana Di Lúcia, coordenadora-executiva de regularização de terras rurais da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap);

um representante do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio);

Djalma Nunes da Silva e Marcos Santarosa, representantes dos moradores da comunidade local.