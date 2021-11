Sessão especial em comemoração ao Dia da Consciência Negra será na sexta-feira

A sessão especial remota do Senado para comemorar o Dia da Consciência Negra, que havia sido agendada para esta segunda-feira (22), às 10h, foi remarcada para o dia 26 de novembro, às 15h. Durante a sessão, está previsto o lançamento do Observatório de Equidade nos Legislativos Federal e Estaduais.

A sessão atende a requerimento do senador Paulo Paim (PT-RS), que destaca que o 20 de novembro é essencial para refletir sobre a história da escravidão no Brasil e pressionar por políticas públicas de combate às desigualdades econômicas e sociais que afetam a população negra.

Idealizado por um grupo de jovens negros de Porto Alegre há 50 anos, o dia 20 de novembro marca a morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares e é a principal data de reflexão e luta do movimento negro brasileiro. Por meio da Lei 12.519, de 2011, a data se transformou no Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra.

Observatório de Equidade

O Observatório de Equidade nos Legislativos Federal e Estaduais foi elaborado pelo Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal. O objetivo é coletar e sistematizar, estatisticamente, o perfil da representação nos legislativos em território brasileiro.