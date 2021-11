Comissões debatem regularização fundiária com Incra, agricultores e ambientalistas nesta terça

Projetos de lei que tratam da regularização fundiária serão tema de audiência pública no Senado, na terça-feira (23), a partir das 8h30. Será o terceiro debate promovido em conjunto pelas Comissões de Agricultura (CRA) e de Meio Ambiente (CMA), atendendo sugestão dos presidentes dos colegiados — respectivamente, Acir Gurgacz (PDT-RO) e Jaques Wagner (PT-BA) — e do senador Paulo Rocha (PT-PA).

A reunião é mais uma oportunidade para que os senadores esclareçam dúvidas em relação ao PL 2.633/2020, que tramita em conjunto com outro projeto sobre regularização fundiária — o PL 510/2021, do senador Irajá (PSD-TO).

Para esta rodada de debates, foram convidados o diretor de programa do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Anaximandro Doudement Almeida; a pesquisadora do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), Brenda Brito; o consultor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Rodrigo de Oliveira Kaufmann; e a pesquisadora da PUC-Rio Cristina Lopes, representante da coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura.

Desde setembro, as duas comissões discutem tanto a alteração nas regras para regularização fundiária quanto para o licenciamento ambiental. Esta será a sexta audiência pública conjunta para fechar o ciclo de debates aprovado para tratar sobre os dois temas.

De autoria do deputado Zé Silva (Solidariedade-MG), o PL 2.633/2020 facilita a regularização, sem vistoria prévia pelo Incra, de terras da União ocupadas, a partir da análise de documentos e de declaração do ocupante de que cumpre a legislação ambiental. O relator no Senado é Carlos Fávaro (PSD-MT).