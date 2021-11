Silva e Luna, da Petrobras, confirma presença em audiência sobre aumentos nos combustíveis

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) fará na terça-feira (23), a partir das 9h, uma audiência pública com o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, para discutir os sucessivos aumentos nos combustíveis que têm marcado a política de preços da empresa neste ano.

Os ministros da Economia, Paulo Guedes, e das Minas e Energia, Bento Albuquerque, também estão sendo chamados para a audiência. A iniciativa para a realização da reunião partiu do próprio presidente da CAE, Otto Alencar (PSD-BA).

"Em 2021, a Petrobras aumentou os preços da gasolina 11 vezes, e 9 vezes os preços do diesel. No ano a gasolina subiu 74%, e o diesel, 64,7%. É primordial a avaliação desta política de preços que vem sendo praticada no segmento de combustíveis", argumenta Otto no requerimento de marcação da audiência.