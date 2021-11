Subcomissão que avalia impacto da pandemia na educação faz debate com MEC e TCU na segunda

Retorno seguro às aulas presenciais e estratégias para recuperar perda no ensino são focos do colegiado - Paula Fróes/GOVBA

A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia fará sua sexta audiência pública na segunda-feira (22), às 10h. Estão confirmadas as presenças do secretário-adjunto de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Helber Ricardo Vieira, e do secretário de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto do Tribunal de Contas da União (TCU), Alípio Dias dos Santos Neto. A reunião também deverá contar com a participação de um representante da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O ciclo de debates promovido pelo colegiado busca avaliar os impactos da pandemia na educação básica, discutir o planejamento e as ações quanto ao retorno das aulas presenciais e debater uma agenda estratégica educacional para os próximos anos, para recuperar as perdas no aprendizado acontecidas durante a pandemia.

Instalado em 13 de setembro, o colegiado tem prazo de 120 dias de funcionamento e é presidido pelo senador Flávio Arns (Podemos-PR). Além dele, há outros quatro integrantes titulares: Antonio Anastasia (PSD-MG), Confúcio Moura (MDB-RO), Wellington Fagundes (PL-MT) e Zenaide Maia (Pros-RN).

A reunião desta segunda-feira será transmitida ao vivo pelo canal da TV Senado no YouTube.