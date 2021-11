Paulo Rocha destaca aprovação de projetos de combate ao racismo

Em pronunciamento nesta quinta-feira (18), o senador Paulo Rocha (PT-PA) destacou a pauta de votações do Senado, que priorizou os projetos de combate ao racismo. Para o senador, a pauta da sessão semipresencial contribui para corrigir “essa mácula que ainda existe na história do nosso país”.

Entre as propostas aprovadas na sessão que lembrou o Dia da Consciência Negra, Paulo Rocha destacou o PL 2.000/2021, que reconhece o sítio arqueológico do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, como patrimônio da História e da Cultura Afrobrasileira e da humanidade. O senador destacou a importância simbólica e histórica do Cais do Valongo, que "personificava a importação de irmãos africanos para virem ser escravos aqui em nosso país”.

— Por isso, nunca esqueçamos o que aconteceu com os tataravôs de mais da metade da população brasileira. Enfrentar o racismo é, talvez, nossa principal tarefa, porque, enquanto não nos acertarmos com esse passado, não saberemos analisar, com lucidez, as questões do presente, enfrentá-las e ir adiante como um país justo, feliz, que o mundo inteiro já aprendeu a admirar — declarou Paulo Rocha, cuja participação na definição da pauta junto aos demais líderes partidários foi destacada pelo senador Paulo Paim (PT-RS), autor das propostas.