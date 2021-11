Para Izalci Lucas, Executivo pode ajudar familiares e vítimas do acidente da Chapecoense

Em pronunciamente nesta quinta-feira (18), o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) destacou o retorno dos trabalhos da CPI sobre a situação de familiares e vítimas do acidente da Chapecoense, paralisada por conta da pandemia da covid-19.

O senador lembrou que já vão se completar cinco anos desde o acidente e até o momento os familiares das vítimas ainda lutam para receber as indenizações a que têm direito. Isso explica as dificuldades financeiras por que estão passando. Izalci Lucas argumentou que a maneira mais rápida de se resolver esse ‘imbróglio’ judicial seria com ajuda do Poder Executivo, principalmente do presidente da República, Jair Bolsonaro.

— O senador Esperidião Amin [PP-SC], junto com o presidente da CPI, senador Jorginho Mello [PL-SC], estiveram recentemente num jogo da Chapecoense, em companhia do presidente da República, por sua vez acompanhado do presidente da Caixa Econômica Federal. E lá, durante esse encontro, foi levantada esta questão. Nós precisamos, com o apoio do Congresso Nacional, do Poder Executivo, através do presidente da Caixa, do presidente da Petrobras e do presidente da República, buscar uma alternativa para que essas famílias possam receber realmente aquilo que lhes é devido — declarou Izalci.