Congresso fará sessão pelo Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra a Mulher

Mulheres atendidas na Casa Abrigo do Distrito Federal: senadora Leila Barros é uma das autoras do pedido de realização da sessão solene - Elza Fiúza/ABr

O Congresso Nacional realizará sessão solene na próxima quinta-feira (25) para lembrar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra a Mulher. A sessão será às 10h, de forma remota.

A iniciativa é das senadoras Leila Barros (Cidadania-DF), que comanda a Procuradoria Especial da Mulher do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), líder da bancada feminina, e das deputadas Celina Leão (PP-DF), coordenadora da Secretaria da Mulher na Câmara, e Tereza Nelma (PSDB-AL), coordenadora-adjunta da Secretaria da Mulher.

O Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1999 e é celebrado anualmente no dia 25 de novembro. A data faz homenagem às irmãs Mirabal (Pátria, Minerva e Maria Teresa), assassinadas por se oporem à ditadura de Rafael Leónidas Trujillo na República Dominicana. A comemoração tem como objetivo alertar e erradicar os casos de violência contra as mulheres no mundo todo.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a definição de violência contra a mulher é todo ato de violência baseado no gênero que tem como resultado o dano físico, sexual e psicológico, incluindo ameaças, coerção e privação arbitrária da liberdade, seja na vida pública seja na vida privada.

Por Ana Paula Marques, com supervisão de Guilherme Oliveira