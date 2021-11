Senado aprova convite a Tereza Campello para sessão temática da PEC dos Precatórios

O Plenário do Senado, em votação simbólica, aprovou nesta quinta-feira (18) a inclusão da ex-ministra Tereza Campello entre os convidados para a sessão temática sobre a PEC dos Precatórios (PEC 23/2021), a ser realizada na segunda-feira (22).

A aprovação do convite a Tereza Campello, que foi ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, atende a requerimento (RQS 2.278/2021) dos senadores Rogério Carvalho (PT-SE) e Izalci Lucas (PSDB-DF). Também deverão comparecer à sessão temática representantes do Ministério da Economia, da Instituição Fiscal Independente (IFI), e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, além de membros da Comissão Mista de Orçamento (CMO), tanto do Senado como da Câmara.

A PEC 23/2021, já aprovada pelos deputados, muda os critérios para o pagamento dos precatórios, altera o teto de gastos e abre espaço orçamentário para pagamento do programa Auxílio Brasil até o fim de 2022.