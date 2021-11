Telmário anuncia autorização de ferrovia e recursos para rodovias em RR

Em pronunciamento nesta quinta-feira (18), o senador Telmário Mota (Pros-RR) relatou ter parcipado de uma reunião realizada ontem (17) no Ministério da Infraestrutura, com o ministro interino e secretário-executivo da pasta, Marcelo Sampaio, durante a qual foi tratada a questão das obras de desenvolvimento no estado de Roraima.

Segundo o senador, a reunião foi positiva e com respostas imediatas às demandas do estado. Telmário disse haver conseguido autorização do governo federal para o projeto da ferrovia que ligará a cidade de Boa Vista (RR) a Georgetown, capital da Guiana, país que experimenta um forte crescimento em razão da produção de petróleo.

Ele ressaltou, também, que Sampaio garantiu a alocação de R$ 30 milhões para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), que serão destinados às obras de pavimentação da BR-174, que liga a cidade de Manaus à fronteira com a Venezuela.

— Também colocamos para ele [ministro] a questão, hoje, de que o município onde nasci, que é Normandia, tem 39 anos. Há 39 anos tenho o desejo de ver a sua estrada, de quase 80 quilômetros, que é uma BR, a 401, ser pavimentada com asfalto. E agora já vai ser licitado o projeto. Está prevista para meados de 2022 sua pavimentação asfáltica. Quero, por isso, aqui, agradecer ao secretário Marcelo Sampaio por essas informações, por essas decisões, por olhar nossas demandas e providenciar as medidas para seu atendimento — afirmou Telmário.