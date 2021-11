Combate ao racismo fortalece a democracia, afirma Zenaide Maia

Em pronunciamento, a senadora Zenaide Maia (Pros-RN) afirmou que esta quinta-feira (18) é um dia histórico para o Senado, porque os projetos votados e aprovados em Plenário ajudam a fortalecer a democracia brasileira por meio do combate ao racismo.

Na opinião dela, o PL 4.373/2020, que equipara a injúria racial ao crime de racismo, é fundamental, por punir com o rigor necessário esse tipo de conduta.

— Não existe injúria racial individualizada. Quando alguém é atacado por ser negro, a ofensa é racista. Então, injúria racial é racismo, sim e, como tal, deve ser tratada, defendeu.

Selo Zumbi e Cais do Valongo

Zenaide Maia também considera importante criar o selo Zumbi dos Palmares para premiar os municípios brasileiros que adotarem políticas afirmativas para combater o racismo, como previsto no PRS 55/2020. Para a senadora, essas ações poderão fazer com que as próximas gerações cresçam livre do racismo.

Por fim, a senadora destacou o PL 2.000/2021, que reconhece o sítio arqueológico do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, como patrimônio da História e da Cultura afrobrasileira e da humanidade.

— Aqui nós estamos reverenciando e valorizando a nossa cultura. A cultura é a digital de um povo. Sem a cultura, sem a preservação da nossa história, nós não temos como saber de onde viemos, onde estamos e onde queremos chegar. O Cais do Valongo é a prova material do tráfico de seres humanos. Séculos de exploração que deixaram marcas indeléveis em nossa sociedade até hoje e séculos de resistência, de memória e de luta dos negros em nosso país — afirmou.