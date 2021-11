Lasier elogia Internacional pela camisa preta em homenagem ao Mês da Consciência Negra

Em pronunciamento nesta quinta-feira (18), o senador Lasier Martins (Podemos-RS) destacou a iniciativa do Sport Club Internacional de Porto Alegre, que, em partida válida pelo campeonato brasileiro de futebol da série A, disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), substituiu a tradicional camisa vermelha por uma na cor preta como forma de celebrar o mês da consciência negra.

Segundo Lasier, essa é uma das formas de o esporte se aliar a causas nobres e combater aqueles que o utilizam para promover o racismo, por exemplo.

— A nova camisa lançada juntamente com a Adidas, a fornecedora de material esportivo do clube, foi inspirada no manifesto 'Excelência negra', de autoria de Marcelo Carvalho, um dos criadores do projeto 'Observatório racial do futebol'. A iniciativa louva os homens e as mulheres negras do futebol brasileiro e enaltece suas conquistas — disse Lasier.

Além da cor preta, a camisa contém mensagens, nos números de identificação dos jogadores, em frases como 'o negro no futebol brasileiro é a marca do Brasil'. De acordo com o senador, novas ações do clube serão lançadas para marcar a homenagem ao mês da consciência negra.